Alanyaspor’un stad isim sponsoru, Kırbıyık Holding oldu

Alanyaspor, Kırbıyık Holding ile stadyum isim sponsorluğu anlaşması imzaladı. Anlaşmaya göre 2022-2023 sezonunda Kırbıyık Holding Stadyumu olarak anılacak.

İmza töreninde açıklama yapan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, son birkaç yıldır Bahçeşehir Koleji adını taşıyan Alanya Stadyumu’nda isim değişikliğine gittiklerini belirterek, “Öncelikle Enver Yücel ve oğlu Hüseyin Yücel’e çok teşekkür ediyoruz. İsim sponsorluğunu bugün itibariyle Kırbıyık Holding olarak değiştiriyoruz. Anlaşmamızı yapıyoruz. Kırbıyık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Kırbıyık ağabeyim ve oğlu Metin’e çok teşekkür ediyorum. Kulübümüze destek vererek sponsor oldular. Bundan sonra stadyumumuzun adı Kırbıyık Holding olarak anılacak. Hem Corendon Alanyaspor’umuza, hem de Kırbıyık Holding’e hayırlı olsun. Şahin ağabeyime Alanyaspor’umuza verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Desteğe devam edeceğiz"

Kendileri için gurur olduğunu belirten Kırbıyık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Kırbıyık, “Alanya bizim firmamızın ve ticari hayatımızın geliştiği çok önemli bir yer. Alanya’mıza destek olabilmek benim için ve firmamız için büyük bir gururdur. Alanyaspor için bundan sonra da desteğimizi vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.