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Alanyaspor’un loca biletleri satışta
AYTEMİZ ALANYASPOR, PAZAR GÜNÜ SAHASINDA OYNAYACAĞI FATİH KARAGÜMRÜK KARŞILAŞMASI İÇİN LOCA BİLETLERİ 250 TL’DEN SATIŞA SUNDU.
Spor 23.10.2020, 15:13
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Aytemiz Alanyaspor, pazar günü sahasında oynayacağı Fatih Karagümrük karşılaşması için loca biletleri 250 TL’den satışa sundu.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun localara yüzde 50 kapasite ile seyirci alınması kararı kapsamında, Alanyaspor tarafından Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda kapalı kuzey ve güney tribünlerinde oluşturduğu localara bilet satışı başladı. Bu kapsamda Alanyaspor oynayacağı Fatih Karagümrük karşılaşması için loca biletlerini 250 TL’den satışa sundu.
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