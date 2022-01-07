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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. Yeditepe Bienali’nin açılışında konuştu: "Bize düşen görev, medeniyet değerlerimizin tüm unsurları gibi kültür-sanat hazinelerimizi ve onları üreten iklimi de nerede kaybettiysek orada aramaktır."
Alanyaspor’da Oğuz Aydın ve Buluthan Bulut’un tedavilerine başlanıldı
Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor’da, sakatlık yaşayan Oğuz Aydın ve Buluthan Bulut’un tedavilerine başlanıldığını bildirdi. Alanyaspor resmi web sitesinden yapılan açıklamada, “Darbeye bağlı diz kontüzyonu tespit edilen futbolcumuz Oğuz Aydın ve uyluk kasında zorlanma tespit edilen futbolcumuz Buluthan Bulut’un tedavilerine sağlık ekibimizin tarafından başlanmıştır” denildi.
Spor 07.01.2022, 15:58
Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor’da, sakatlık yaşayan Oğuz Aydın ve Buluthan Bulut’un tedavilerine başlanıldığını bildirdi. Alanyaspor resmi web sitesinden yapılan açıklamada, “Darbeye bağlı diz kontüzyonu tespit edilen futbolcumuz Oğuz Aydın ve uyluk kasında zorlanma tespit edilen futbolcumuz Buluthan Bulut’un tedavilerine sağlık ekibimizin tarafından başlanmıştır” denildi.