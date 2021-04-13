banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Türkiye Kupası final tarihinin oynanacağı tarih belli oldu
Türkiye Kupası final tarihinin oynanacağı tarih belli oldu
İstanbul ve Trakya için fırtına uyarısı
İstanbul ve Trakya için fırtına uyarısı
Avrupa Merkez Bankası: 'Bitcoin para değildir'
Avrupa Merkez Bankası: 'Bitcoin para değildir'
Ramazan ayında ''kademeli mesai'' geri dönüyor
Ramazan ayında ''kademeli mesai'' geri dönüyor

Alanyaspor’da Malatyaspor maçı hazırlıkları başladı

Aytemiz Alanyaspor, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Spor 13.04.2021, 19:49
3
Alanyaspor’da Malatyaspor maçı hazırlıkları başladı

Aytemiz Alanyaspor, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig’in 35. haftasında deplasmanda oynayacağı Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına bu akşam yaptığı idmanla başladı.

Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde Teknik Direktör Çağdaş Atan gözetiminde yapılan antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Denizlispor maçında forma giyen futbolcular antrenmanı yenileme çalışmasıyla tamamladı. Diğer futbolcular ise dar alanda pas çalışması ve ardından çift kale maçla yaptı. Sakatlığı sona eren takım kaptanı Efecan Karaca takımla birlikte idmanda yer aldı. Tedavisi süren Salih Uçan ise fizyoterapist gözetiminde koşu yaptı. Alanyaspor hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
14°
hafif yağmur