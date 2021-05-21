banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Mustafa Cengiz: Fatih Terim kendini başkan üstü görüyor
Mustafa Cengiz: Fatih Terim kendini başkan üstü görüyor
Dedeler Facebook, torunlar Instagram kullanıyor
Dedeler Facebook, torunlar Instagram kullanıyor
Hadi Özışık Sedat Peker'le görüşürken bu kafedeymiş!
Hadi Özışık Sedat Peker'le görüşürken bu kafedeymiş!
Galatasaray'da 14 milyon euroluk kriz!
Galatasaray'da 14 milyon euroluk kriz!

Alanyaspor’da ilk ayrılık

Süper Lig’de sezonu 60 puanla 7. olarak tamamlayan Aytemiz Alanyaspor’da ilk ayrılık geldi. Orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar, Akdeniz ekibinden ayrıldığını açıkladı.

Spor 21.05.2021, 15:37
Alanyaspor’da ilk ayrılık

Süper Lig’de sezonu 60 puanla 7. olarak tamamlayan Aytemiz Alanyaspor’da ilk ayrılık geldi. Orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar, Akdeniz ekibinden ayrıldığını açıkladı.

Sezon ortasında Alanyaspor ile 3.5 yıllık sözleşme imzalayan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar, takımdan ayrıldığını sosyal medya hesaplarından duyurdu.

“Alanyaspor’a başarılar dilerim”

Takımla sözleşmesini karşılık olarak fesheden Acar, yaptığı paylaşımda, “Bugün itibariyle Alanyaspor kulübüyle karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız, Alanyaspor’a başarılar dilerim. Şimdi daha çok çalışma zamanı” dedi.

Acar, 1 kupa 4 lig maçı olmak üzere toplam 5 maçta turuncu-yeşilli formayı giydi.
Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu