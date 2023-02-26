Alanyaspor’da Francesco Farioli istifa etti

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli, Galatasaray ile oynadıkları hazırlık maçının ardından istifa etti.

Alanyaspor’da flaş bir ayrılık yaşandı. Bu akşam Galatasaray ile oynanan hazırlık maçının ardından Teknik Direktör Farioli, görevinden ayrıldı. Alanyaspor, 32 yaşındaki teknik direktör yönetiminde ligde 22 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik, 9 mağlubiyetle 25 puan toplayarak, 11. sırada yer aldı.