Alanyaspor’da Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig’in 30. haftasında 13 Mart Cumartesi günü sahasında konuk edeceği Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarına yaptığı idmanla başladı.

Aytemiz Alanyaspor Süper Lig’in 30. haftasında sahasında konuk edeceği Fraport TAV Antalyaspor, maçının hazırlıklarına Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesislerin yaptığı idmanla başladı. Teknik Direktör Çağdaş Atan’ın gözetiminde Trabzonspor maçında ilk 11’de forma giyen oyuncular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer futbolcular ise çift kale maç yaptı. Antrenmana hafif sakatlığı bulunan Babacar takımla çalışmaya başlarken, Trabzonspor maçında sakatlanan Kadzior, katılmadı. Caulker ise takımdan ayrı çalıştı. Alanyaspor, bu maçın hazırlıklarını, yarın antrenman tesislerinde yapacağı çalışma ile sürdürecek.