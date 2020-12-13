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Alanyaspor zirvedeki yerini korudu

Süper Lig’in 12. haftasında Alanyaspor, Beşiktaş’ı konuk etti. Ev sahibi ekip, rakibini 2-1 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu.

Spor 13.12.2020, 23:16
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Alanyaspor zirvedeki yerini korudu

Maçtan Dakikalar

1'Maç başladı

26. dakikada Alanyaspor'un kullandığı korner atışında Ghezzal'ın elle oynadığını VAR'da izleyerek belirleyen Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Bakasetas takımını öne geçirdi. 1-0

33. dakikada Larin'in pasında savunmanın arkasına sarkan Ghezzal kaleciyle karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ancak Marafona gole izin vermedi.

36. dakikada Babacar'ın kafayla indirdiği pasta topu kapan Caulker sağ çaprazdan ceza sahasına girip sert vurdu ancak az farkla yandan dışarı attı.

38. dakikada sol kanatta topla buluşan Aboubakar rakibini geçip ceza sahası içine girdi ve Larin'e çıkardı. Bu futbolcunun şutunda savunma topu kornere gönderdi.

43. dakikada Tzavellas'ın soldan yaptığı ortada ceza sahası içinde yükselen Tayfur kafayı vurdu ancak top az farkla auta çıktı.

50. dakikada Babacar'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Bareiro, müsait pozisyondaki Davidson'a bıraktı. Bu futbolcunun şutunda Utku topu kontrol etti.

51. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan N'Koudou, rakibinden sıyrılıp içeri ortaladı. Tzavellas'ın ters kafa vuruşunda Marafona son anda gole engel oldu.

60. dakikada Mensah'ın düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu Ghezzal kullandı. Bu futbolcunun şutunda top az farkla yandan auta gitti.

65. dakikada N'Koudou'nun ceza sahasına girmek istediği pozisyonda Juanfran topa ayak koydu. Boşta kalan meşin yuvarlağa Atiba vurdu ancak az farkla dışarı çıktı.

76. dakikada Babacar'ın düşürülmesiyle yakın mesafeden kazanılan serbest vuruşu Bakasetas kullandı. Bu futbolcunun şutunda direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.

79. dakikada sol kanattan ceza sahası içine girip son çizgiye inen Tayfur, Bakasetas'a çıkardı. Bu futbolcunun çaprazdan vuruşunda top filelere gitti. 2-0

82. dakikada Hakem Atilla Karaoğlan, Rıdvan Yılmaz'a dirsek attığını belirlediği Babacar'a ikinci sarı kartını gösterdi ve Alanyaspor 10 kişi kaldı.

84. dakikada Josef'in ceza sahasından çektiği şut Aboubakar'dan sekip Güven'in önünde kaldı. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda kaleci Marafona gole izin vermedi.

90. dakikada Güven Yalçın'ın Efkan tarafından düşürülmesi sonrasında kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Aboubakar farkı 1'e indirdi. 2-1

Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Kerem Ersoy, İbrahim Çağlar Uyarcan

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Tayfur, Berkan, Siopis (Umut dk. 90+8 ?), Babacar, Davidson (Efkan Bekiroğlu dk. 85 ?), Bakasetas (Fatih Aksoy dk. 85 ?), Bareiro (Mustafa Pektemek dk. 66)
Yedekler: Ahmet Güney, Alpay Çelebi, Hasan Ayaroğlu
Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Beşiktaş: Utku, Rosier (N'Koudou dk. 46), Welinton, Montero, Rıdvan, Josef, Ghezzal (Güven dk. 83 ?), Dorukhan, Atiba (Oğuzhan dk. 83 ?), Larin (Mensah dk. 46), Aboubakar
Yedekler: Ersin, N'Sakala, Vida, Serdar Saatçı, Necip, Atakan Üner
Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Bakasetas (dk. 26 pen. ve 79) (Aytemiz Alanyaspor), Aboubakar (dk. 90 pen.) (Beşiktaş)
Kırmızı kart: Babacar (dk. 82) (Aytemiz Alanyaspor)
Sarı kartlar: Rosier, Ghezzal, Montero (Beşiktaş), Tayfur, Efkan, Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor)

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