Alanyaspor, zirve yarışındaki rakibi Hatayspor’u ağırlayacak
SÜPER LİG’E İYİ BİR GİRİŞ YAPAN AYTEMİZ ALANYASPOR, ZİRVE RAKİBİ ATAKAŞ HATAYSPOR’U SAHASINDA KONUK EDECEK.
Süper Lig’e iyi bir giriş yapıp ilk üç haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak 7 puanla ikinci sırada yer alan A.Alanyaspor, aynı puana sahip A.Hatayspor’u konuk edecek.
Süper Lig’in 4. haftasında Alanyaspor, sahasında Hatayspor ile karşılaşacak. Hem geçen sezon başarılı bir dönem geçiren hem de bu sezona oldukça iyi başlayan Alanyaspor, geride kalan üç maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Alanya temsilcisi 5 gol atıp, 1 gol yiyerek 7 puanla ikinci sırada yer alırken, Hatay ekibi de Alanyaspor gibi 2 galibiyet, 1 beraberlik ile beşinci sırada buluyor. Tarihlerinde ikinci kez karşılaşacak olan Akdeniz temsilcileri, ligdeki zirve yarışını sürdürmek için maça mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor.
Hakem Atilla Karaoğlan
4 Ekim Pazar günü saat 16.00’da Bahçeşehir Okulları Stadı’nda oynanacak müsabakayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Karşılamada yardımcı hakemi olarak Volkan Ahmet Narinç ile Murat Tuğberk Cubay görev yapacak.
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|7
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|7
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|1
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|1
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|0
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|6
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|3
|6
|6. Samsunspor
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|5
|8. Altay
|3
|4
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|3
|4
|10. Bandırmaspor
|3
|4
|11. Giresunspor
|3
|4
|12. Bursaspor
|3
|3
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. Ankaraspor
|3
|3
|15. Ümraniye
|3
|3
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Menemen Belediyespor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|3
|9
|2. Liverpool
|3
|9
|3. Everton
|3
|9
|4. Aston Villa
|2
|6
|5. Arsenal
|3
|6
|6. Crystal Palace
|3
|6
|7. Leeds United
|3
|6
|8. Tottenham
|3
|4
|9. Chelsea
|3
|4
|10. Newcastle
|3
|4
|11. West Ham
|3
|3
|12. Brighton
|3
|3
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|2
|3
|14. M. United
|2
|3
|15. Southampton
|3
|3
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|3
|3
|17. West Bromwich
|3
|1
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|2
|0
|19. Sheffield United
|3
|0
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|3
|0
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|1. Real Betis
|3
|6
|2. Granada
|3
|6
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|5
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|5
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|3
|4
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|2
|4
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|9. Atletico Madrid
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|2
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|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
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|3
|1
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|1
|0