banner549

banner586

banner547

Son Dakika
RTÜK’ten yasa ihlali yapan yayıncılara para cezası
RTÜK’ten yasa ihlali yapan yayıncılara para cezası
Evlat nöbetine 303’üncü aile katıldı
Evlat nöbetine 303’üncü aile katıldı
TOKİ’den yeni sosyal konut kampanyası
TOKİ’den yeni sosyal konut kampanyası
Ünlü futbolcu Arda Turan’ın beraatine karar verildi
Ünlü futbolcu Arda Turan’ın beraatine karar verildi

Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürdü. Antrenman öncesi İsmail Zehir’in doğum günü kutlandı.

Spor 29.06.2022, 22:21
Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürdü. Antrenman öncesi İsmail Zehir’in doğum günü kutlandı.

Antrenman öncesi doğum günü olan İsmail Zehir için pastayla kutlama yapıldı. Kutlamanın ardından Teknik Direktör Francesco Farioli gözetiminde tesislerde yapılan antrenman ısınma ve aktivasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra yeşil-turunculu ekip antrenmanı dar ve geniş alanda pas çalışmaları yaparak tamamladı. Alanyaspor hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Yorumlar (0)
25°
açık