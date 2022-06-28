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Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarına akşam antrenmanıyla başladı.

Spor 28.06.2022, 21:51
Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarına akşam antrenmanıyla başladı.

Teknik direktör Francesco Farioli gözetiminde tesislerde yapılan antrenman ısınma ve aktivasyon çalışmasıyla başladı. Yeşil-turunculu ekip antrenmanı pas çalışmalarıyla tamamladı. Alanyaspor hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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