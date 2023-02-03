Alanyaspor, Yavuz Aygün’ü kadrosuna kattı

Alanyaspor, Isparta 32 Spor Kulübü’nden kaleci Yavuz Aygün ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, TFF 2. Lig takımlarından Isparta 32 Spor’un 26 yaşındaki kalecisi Yavuz Aygün ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Alanyaspor’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Isparta 32 Spor’dan kaleci Yavuz Aygün ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı" denildi.