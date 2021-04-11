Alanyaspor, sahasında 3 puan almak istiyor

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig’in 34. haftasında yarın Yukatel Denizlispor’u konuk edecek. Akdeniz temsilcisi ligin ilk yarısında yenildiği rakibinden bu defa 3 puan almak istiyor.

Süper Lig’in 34. haftasında Alanyaspor sahasında Denizlispor’u konuk edecek. Son haftalarda kötü sonuçlar alan turuncu-yeşilli ekip, Denizlispor maçında 3 puan alarak tekrar çıkışa geçmek istiyor. Yarın Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda saat 19.00’da oynanacak maçın hakemliğini Yasin Kol yönetecek.

Ligde 4. randevu

Süper Lig’de iki rakip şuana kadar 3 kez karşı karşıya gelirken, bu maçların ikisini Alanyaspor, birini ise Denizlispor kazandı. Geçen sezon oynanan iki maçı da turuncu yeşilli ekip kazanırken, bu sezon ligin ilk yarısında oynanan maçı Denizlispor 1-0’lık skorla kazandı. Akdeniz temsilcisi ligin ilk yarısında yenildiği rakibinden bu defa 3 puan almak istiyor.

Alanyaspor’da sakatlıkları bulunan orta saha oyuncusu Efecan Karaca’nın karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor. Alanyaspor’un Denizli maçı karşısındaki muhtemel 11’i şöyle: "Serkan Kırıntılı, Juanfran, Fatih, Tzavellas, Moubandje, Berkan, Siopis, Tayfur, Salih, Davdison, Babacar.”