Alanyaspor - Medipol Başakşehir maçının VAR’ı Abdulkadir Bitigen oldu

Spor Toto Süper Lig’in 24. hafta açılış maçında oynanacak olan Corandon Alanyaspor-Medipol Başakşehir maçında Abdulkadir Bitigen, VAR hakemi olarak görev alacak.

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında bu akşam oynanacak Alanyaspor - Medipol Başakşehir mücadelesinin VAR hakemi açıklandı. Karşılaşmada hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük’ün yardımcılıklarını, Mehmet Emin Tuğral ve Furkan Ürün yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak. Müsabakada VAR koltuğunda Abdulkadir Bitigen oturacak. AVAR’da ise Halil Umut Meler ve Murat Tuğberk Curbay bulunacak.