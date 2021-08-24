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Alanyaspor, Leroy Fer transferini açıkladı

Akdeniz ekibi, Feyenoord'dan Leroy Fer'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Spor 24.08.2021, 16:05
Alanyaspor, Leroy Fer transferini açıkladı

Alanyaspor, Hollanda'nın köklü kulübü Feyenoord'da forma giyen 31 yaşındaki Leroy Fer'i renklerine kattı.

Berkan Kutlu'yu Galatasaray'a, Siopis'i Trabzonspor'a veren Akdeniz temsilcisi, orta sahadaki boşluğu gidermek için 31 yaşındaki futbolcuyu transfer etti.

LEROY FER KİMDİR?
5 Ocak 1990 doğumlu Leroy Fer, daha önce Feyenoord, Twente, Norwich, QPR ve Swansea formaları giydi. 2019 yılında Feyenoord'a yeniden dönen Leroy Fer, geçtiğimiz sezon 29 maçta görev yaptı.

Leroy Fer bu sezon ise Feyenoord'un oynadığı 7 resmi maçın 5'inde toplam 213 dakika görev yaptı.

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