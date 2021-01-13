Alanyaspor kupada çeyrek finali hedefliyor

Aytemiz Alanyaspor, yarın Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda BB Erzurumspor’u konuk edecek. Turuncu-yeşilli ekip bu maçta galip gelip çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor.

Ziraat Türkiye Kupası’nda geçen sezon finale kadar yükselme başarısı gösteren Alanyaspor, bu sezon da kupada iddialı bir şekilde yoluna devam ediyor. Akdeniz temsilcisi 5. turda karşılaştığı rakibi Adanaspor’u 5-1’lik skorla mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Son 16 turunda yarın sahasında BB Erzurumspor’u ağırlayacak olan Alanyaspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Alanyaspor bu maçtan da galip ayrılıp, çeyrek finale rahat geçmek istiyor.

Muhtemel 11

Sakat ve cezalı futbolcusu bulunmayan Alanyaspor’un muhtemel 11’i ise şöyle: Marafona, Tayfur, Tzavellas, Caulker, Ahmet, Ceyhun, Siopis, Davidson, Mustafa Pektemek, Efecan, Babacar.