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Alanyaspor, Kupa’da Adana Demirspor’u konuk edecek

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Alanyaspor, Adana Demirspor’u konuk edecek.

Spor 08.02.2022, 12:28
Alanyaspor, Kupa’da Adana Demirspor’u konuk edecek

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Alanyaspor, Adana Demirspor’u konuk edecek.

Perşembe günü oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Spor Toto Süper Lig’in iki flaş takımı karşı karşıya gelecek. Golcülerinin de formda olduğu Alanyaspor ve Adana Demirspor ligin en golcü ve formda iki forvetini de kadrolarında bulunduruyor. Bir ara düşüşte olan Alanyaspor ile tekrar çıkışa geçen Emre Akbaba ve Adana Demirsporlu Mario Balotelli, takımlarının çeyrek finale çıkma maçında büyük kozları olacak. Ligin ilk maçında Alanya’da mağlup ettiği rakibini kupada da saf dışı bırakmak isteyen Adana Demirspor yine deplasmanda turu geçmek istiyor. Alanyaspor ise son haftaların çıkışını kupada da devam ettirerek kazanmak istiyor.

Gözler golcülerde olacak

10 golü bulunan Emre Akbaba ve 11 gollü Balotelli takımlarının en önemli kozu olacak. Bu futbolcuların yanı sıra iki takımda da önemli golcüler var. Mavi-Lacivertlilerde Balotelli’nin yanı sıra, Assombalonga 10, Yunus Akgün 8, Bjarnason 5, Vargas ise 4 golle takımları için müthiş bir mücadele gösteriyor. Turuncu-Yeşilli takımda ise Emre Akbaba’nın yanı sıra Famara 8, Davidson 6, Babacar 6, Oğuz ise 4 golle Güney temsilcisi için ter döküyor.

Hakem Ümit Öztürk

10 Şubat Perşembe günü Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı’nda oynanacak olan karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk’ün yardımcılıklarını Ali Tuna ve Cemil Tunç yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Reşat Onur Coşkunses yapacak. Ümit Öztürk daha önce Alanyaspor’un 12 maçında görev alırken. Adana Demirspor’un ise 3 maçında düdük çaldı.

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