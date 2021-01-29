Alanyaspor ile Sivasspor 8. randevuda

Süper Lig’in 21. haftasında karşılaşacak olan Alanyaspor ile Sivasspor, 8. kez birbirlerine rakip olacak.

Alanyaspor ile Sivasspor, Süper Lig’in 21. haftasında yarın oynanacak olan maçla birlikte 8. defa karşı karşıya gelecek. Geride kalan 7 karşılaşmada her iki takımın da 2’şer galibiyeti bulunuyor. 3 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Sivasspor ile Alanyaspor arasında oynanan mücadelelerde taraftarlar 14 kez gol sevinci yaşadı. Yiğidolar, rakip fileleri 6 defa havalandırırken, kalesinde ise 8 gol gördü.

Alanya’da oynanan 3 maçta Yiğidolar rakibini yenemezken, 2 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. 1 maç ise Alanya’nın galibiyeti ile sona erdi. Sivasspor ve Alanya, son olarak ligin ilk yarısında karşılaşmış, maç 2-0 Alanya’nın galibiyeti ile sona ermişti.

Bahçeşehir Okulları Stadyumunda yarın oynanacak olan müsabakada Zorbay Küçük düdük çalacak.

Sivasspor’da 5 eksik

Kırmızı-beyazlılarda bu mücadele öncesi 5 eksik futbolcu bulunuyor. Sakatlıkları olan Serhiy Rybalka, Marcelo Goiano, Claudemir, Erdoğan Yeşilyurt ile sarı kart cezalısı olan Fayçal Fajr, Alanyaspor karşısında takımını yalnız bırakacak.

Yiğidolar’da 4 futbolcu kart sınırında

Sivasspor’un, Alanyaspor ile oynayacağı maçta 4 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Kırmızı-beyazlılarda 3’er sarı kartı olan Mustapha Yatabare, Aaron Appindangoye, Uğur Çiftçi ve Robin Yalçın, Alanya karşısında sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak müsabakada görev alamayacak.