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Alanyaspor ile Galatasaray 12. randevuda

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de yarın deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor ile ligde 12. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan maçalarda sarı-kırmızılıların 7-3 üstünlüğü bulunuyor.

Spor 05.02.2022, 11:07
Alanyaspor ile Galatasaray 12. randevuda

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de yarın deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor ile ligde 12. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan maçalarda sarı-kırmızılıların 7-3 üstünlüğü bulunuyor.

Süper Lig’in 24. haftasında Galatasaray, yarın saat 16.00’da deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar, 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyetle aldığı 27 puanla 15. sırada bulunuyor. Turuncu-yeşilliler ise 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 beraberlikle topladığı 38 puanla 3. sırada yer alıyor.

12. randevu

Alanyaspor ile Galatasaray, Süper Lig’de 11 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 7 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, turuncu-yeşilliler ise 3 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. 1 müsabaka da berabere sona erdi. Aslan’ın 24 golüne, Akdeniz ekibi 13 golle cevap verdi.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul’da oynanan mücadeleyi Alanyaspor 1-0 kazandı.

Son 12 karşılaşmada 1 galibiyet

Süper Lig’de oynadığı son 12 karşılaşmada 1 galibiyet alan Cimbom, söz konusu müsabakalarda 7 mağlubiyet, 4 beraberlik elde ederken, tek galibiyetini de Antalyaspor karşısında aldı. Aslan son olarak evinde Trabzonspor’a 2-1 kaybetti.

4 maçtır puan alamıyor

Galatasaray, Süper Lig’de son 4 maçta puan alamadı. Ligde son galibiyetini Antalyaspor karşısında elde eden sarı-kırmızılılar daha sonra oynadığı 4 müsabakada da mağlup oldu. Cimbom bu süreçte GZT Giresunspor, Hatayspor, Kasımpaşa ve Trabzonspor’a yenildi.

Torrent ilk galibiyet peşinde

Galatasaray, Teknik Direktör Domenec Torrent ile çıktığı 3 karşılaşmayı da kaybetti. İspanyol teknik adam ilk maçında Hatayspor’a yenilirken, daha sonra oynadığı Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarından da puan alamadı. Galatasaray bu kaybettiği 3 mücadelede de öne geçip üstünlüğünü koruyamadı.

Deplasman karnesi

Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon deplasmanda 11 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar bu maçlarda 2 galibiyet elde ederken, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Aslan 11 maçta 13 gol atarken, kalesinde 19 gol gördü. Cimbom deplasmanda son olarak Hatayspor ile karşılaştı ve sahadan 4-2 mağlup ayrıldı.

Yenilerin lisansı çıktı

Galatasaray bu transfer döneminde şu ana kadar kadrosuna Pena, Bafetimbi Gomis, Erick Pulgar ve Semih Kaya’yı dahil etti. Sarı-kırmızılılar 4 futbolcunun da lisansını Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirdi. Bu futbolcular, Teknik Direktör Domenec Torrent görev vermesi halinde oynayabilecek.

6 eksik

Galatasaray’dan, Alanyaspor maçı öncesinde Fernando Muslera, Mbaye Diagne, Işık Kaan Arslan, Fatih Öztürk ve Omar Elabdellaoui sakatlıkları ve sağlık sorunları nedeniyle kadroda bulunmuyor. Elabdellaoui, korona virüs testi pozitif çıkmasından dolayı karantinada bulunuyor. Mustafa Muhammed de Mısır Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası’nda mücadele ettiği için kadroda yer almıyor.

Galatasaray’da ayrıca Ömer Bayram sarı kart sınırında bulunuyor. Ömer sarı kart görmesi durumunda 25. haftada İstanbul’da oynanacak olan Kayserispor maçında görev alamayacak.

Mete Kalkavan düdük çalacak

Alanyaspor - Galatasaray karşılaşmasını hakem Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan’ın yardımcılıklarını Ekrem Kan ve Ata Yıldırım yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Turgut Doman olacak.

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