banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Çeşme yangınıyla ilgili 7 gözaltı
Çeşme yangınıyla ilgili 7 gözaltı
Ordu’ya renk katan festival: Vosvoslar yayla yollarında
Ordu’ya renk katan festival: Vosvoslar yayla yollarında
Biden, Yad Vashem Soykırım Anıtı’nı ziyaret etti
Biden, Yad Vashem Soykırım Anıtı’nı ziyaret etti
Alkole bir zam daha geliyor
Alkole bir zam daha geliyor

Alanyaspor, günü çift idmanla kapattı

Alanyaspor, Erciyes kampında yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde günü çift idmanla kapattı.

Spor 13.07.2022, 20:41
Alanyaspor, günü çift idmanla kapattı

Alanyaspor, Erciyes kampında yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde günü çift idmanla kapattı.

Alanyaspor, Erciyes kampının ikinci gününde çalışmalarına akşam antrenmanıyla sürdürdü. Teknik Direktör Francesco Farioli gözetiminde Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde yapılan antrenman ısınma çalışmalarıyla başladı. Daha sonra gruplar halinde pas çalışması yapan yeşil-turunculu ekip, taktik çalışmalar ile antrenmanı tamamladı.

Alanyaspor kamp çalışmalarını yarın sabah yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

Yorumlar (0)
24°
az bulutlu