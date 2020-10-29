Alanyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarına devam etti
SÜPER LİG'DE 31 EKİM CUMARTESİ GÜNÜ DEPLASMANDA GÖZTEPE İLE KARŞILAŞACAK OLAN AYTEMİZ ALANYASPOR, BU MAÇIN HAZIRLIKLARINI YAPTIĞI İDMANLA SÜRDÜRDÜ.
Süper Lig’de 31 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor, bu maçın hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü.
Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig’in 7. haftasında deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Akdeniz temsilcisinin teknik heyeti ve futbolcular, idman öncesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Türk bayrağı açtı. Ardından Teknik Direktör Çağdaş Atan’ın yönetiminde futbolcular idmana ısınma hareketleri ve top kapma çalışmasıyla başladı. Basına kapalı olarak gerçekleşen antrenmanın son bölümlerinde ise turuncu-yeşilli ekip, tam saha taktik ve yan top çalışması yaptı. Alanyaspor, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını tamamlayacak. Alanyaspor kafilesi daha sonra İzmir’e doğru yola çıkacak.
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