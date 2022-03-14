Alanyaspor, Göztepe hazırlıklarına başladı

Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına başladı.

Süper Lig’in 29. haftasında sahasında Fenerbahçe’ye 5-2 mağlup olan Alanyaspor, Göztepe mücadelesinin hazırlıklarına ara vermeden başladı. Teknik Direktör Francesco Farioli gözetiminde gerçekleşen antrenmanda, Fenerbahçe maçında ilk 11’de forma giyen futbolcular yenileme koşusu yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik çalışmaları yaparak antrenmanı tamamladı.

Alanyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarına yarın tesislerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.