Alanyaspor, Gaziantep FK hazırlıklarını sürdürdü

Corendon Alanyaspor, Gaziantep FK, maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında Gaziantep FK’yı konuk edecek olan Alanyaspor, Kırbıyık Holding Stadı’nda yapılan antrenmanla çalışmalarını sürdürdü. Antrenman öncesi Oğuz Aydın’ın doğum gününü kutlandı. Ardından ısınma çalışması ile idmana başlayan yeşil-turunculu ekip, pas ve taktik çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı.