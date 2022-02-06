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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Rusya Devlet Başkanı, dostum Vladimir Putin’e nazik mesajları ve geçmiş olsun temennileri için şahsım ve Emine Hanım adına teşekkür ediyorum.”
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın COVID-19 test sonucu pozitif çıktı. MSB’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar: COVID-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Çok şükür sağlık durumum iyi olup gerekli tedbirleri alarak
Alanyaspor - Galatasaray maçından kareler -2-
Alanyaspor - Galatasaray maçından kareler
Spor 06.02.2022, 18:17
Alanyaspor - Galatasaray maçından kareler