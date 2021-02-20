Alanyaspor- Galatasaray Canlı Anlatım
Süper Lig’in 26. haftasında Alanyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.
ALANYASPOR 0-1 GALATASARAY
CANLI ANLATIM
18' Galatasaray öne geçti! Yedlin'in pasıyla savunma arkasına sarkan Emre Kılınç, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.Gol - Emre Kilinc
17' Direkten döndü! Davidson'un pasıyla ceza yayında topla buluşan Salih'in vuruşunda top direkten geri döndü.
12' Galatasaray gole çok yaklaştı! Mohamed'in pasıyla savunma arkasına sarkan Onyekuru'nun ceza sahası sol çaprazdan şutunda top yandan dışarı gitti.
5' Direkten döndü! Alanyaspor'da kullanılan taçta araya giren Mohamed, Caulker'den sıyrıldıktan sonra ceza sahası sol çaprazdan yaptığı vuruşta top uzak kale direğinden oyun alanına döndü.
4' Kaleyi karşıdan gören noktadan kazanılan serbest vuruşta Salih'in vuruşunda top yandan dışarı gitti.
1' Müsabaka hakemin düdüğü ile başladı.
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer, Etebo, Fernandes, Emre Kılınç, Arda, Onyekuru, Mohamed.
Alanyaspor: Tayfur, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Umut, Berkan, Salih, Efecan, Davidson, Babacar