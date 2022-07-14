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Alanyaspor, Erciyes kampında sezona çift idmanla hazırlanıyor

Alanyaspor, Erciyes kampında yeni sezon hazırlıkları çift idmanla hazırlanıyor.

Spor 14.07.2022, 21:04
Alanyaspor, Erciyes kampında sezona çift idmanla hazırlanıyor

Alanyaspor, Erciyes kampında yeni sezon hazırlıkları çift idmanla hazırlanıyor.

Alanyaspor, Erciyes kampının üçüncü gününde çalışmalarını çift antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Francesco Farioli gözetiminde Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde yapılan sabah antrenmanında ısınma ve pas çalışması yapıldı. Yeşil turunculu ekip akşam idmanında ise ısınma, pas ve taktik çalışmaları ile antrenmanı günü tamamladı.

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