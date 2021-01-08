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Alanyaspor deplasmanda kayıp
Aytemiz Alanyspor, son 5 deplasman maçında galibiyet yüzü göremezken, sahasında ise en çok puan toplayan takım oldu.
Spor 08.01.2021, 13:28
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Aytemiz Alanyspor, son 5 deplasman maçında galibiyet yüzü göremezken, sahasında ise en çok puan toplayan takım oldu.
Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig’in 17. hafta kapanış maçında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe’ye 2-1 mağlup oldu. Sezona iyi bir performansla başlayan Aytemiz Alanyaspor, son 5 deplasman maçında ise istemediği sonuçlar aldı. Akdeniz temsilcisi, etkili futbol oynamasına rağmen sahadan mağlup ayrıldı. İlk deplasman mağlubiyetini Gençlerbirliği’nden alan turuncu-yeşilli ekip daha sonra sırasıyla Göztepe, Denizlispor, Gaziantep FK ve son olarak da Fenerbahçe’ye yenildi.
Kendi evinde en çok puan toplayan takım olduBir süre liderlik yarışında zirvede yer alan ve bu haftayı topladığı 30 puanla 4. sırada kapatan Alanyaspor, evinde ise oynadığı 8 maçta 6 galibiyet ve 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi. Alanyaspor, iç sahadaki bu performansıyla kendi evinde en çok puan toplayan takım oldu. Alanyaspor, Süper Lig’in 18. haftasında sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına bugün kulüp tesislerinde yapacağı idmanla başlayacak.
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Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|16
|34
|2. Fenerbahçe
|16
|32
|3. Gaziantep FK
|16
|31
|4. Alanyaspor
|17
|30
|5. Galatasaray
|16
|30
|6. Hatayspor
|16
|27
|7. Trabzonspor
|17
|26
|8. Konyaspor
|16
|22
|9. Karagümrük
|16
|21
|10. Malatyaspor
|16
|21
|11. Antalyaspor
|17
|21
|12. Rizespor
|16
|20
|13. Göztepe
|16
|19
|14. Sivasspor
|16
|19
|15. Başakşehir
|16
|19
|16. Gençlerbirliği
|16
|19
|17. Kasımpaşa
|16
|19
|18. Ankaragücü
|16
|15
|19. Denizlispor
|16
|13
|20. Kayserispor
|16
|13
|21. Erzurumspor
|17
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Ümraniye
|17
|20
|12. Boluspor
|17
|19
|13. Adanaspor
|16
|18
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|16
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|33
|2. M. United
|16
|33
|3. Leicester City
|17
|32
|4. Tottenham
|16
|29
|5. Man City
|15
|29
|6. Southampton
|17
|29
|7. Everton
|16
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Wolverhampton
|17
|22
|14. Crystal Palace
|17
|22
|15. Newcastle
|16
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|17
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|15
|38
|2. Real Madrid
|17
|36
|3. Barcelona
|17
|31
|4. Real Sociedad
|18
|30
|5. Villarreal
|17
|29
|6. Sevilla
|15
|27
|7. Granada
|16
|24
|8. Celta de Vigo
|17
|23
|9. Athletic Bilbao
|18
|21
|10. Cádiz
|17
|20
|11. Real Betis
|17
|20
|12. Eibar
|17
|19
|13. Levante
|16
|18
|14. Deportivo Alaves
|17
|18
|15. Real Valladolid
|17
|18
|16. Getafe
|16
|17
|17. Valencia
|17
|16
|18. Elche
|15
|16
|19. Osasuna
|16
|14
|20. Huesca
|17
|12
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