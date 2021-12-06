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Alanyaspor, Cleopatra Ink ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Alanyaspor Cleopatra Ink ile 1 yıllık reklam sponsorluğu sözleşmesi imzaladı. İmza töreninde ligi değerlendiren Başkan Hasan Çavuşoğlu, "Son iki maç bizim açımızdan iyi geçmedi. Hem oynadığımız kötü futbol şanssızlık da vardı. Kadromuzda eksikliklerimiz vardı" sözlerine yer verdi.

Spor 06.12.2021, 18:10
Alanyaspor, Cleopatra Ink ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Alanyaspor Cleopatra Ink ile 1 yıllık reklam sponsorluğu sözleşmesi imzaladı. İmza töreninde ligi değerlendiren Başkan Hasan Çavuşoğlu, "Son iki maç bizim açımızdan iyi geçmedi. Hem oynadığımız kötü futbol şanssızlık da vardı. Kadromuzda eksikliklerimiz vardı" sözlerine yer verdi.

Yapılan imza törenine Başkan Hasan Çavuşoğlu ve Cleopatra Ink Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Karadere katıldı. Cleopatra Ink ile şort reklam sporluğunu imzaladıklarını aktaran Başkan Hasan Çavuşoğlu, “Cleopatra Ink artık Avrupa’ya da açılan bir firma haline geldi. İbrahim kardeşimi de o anlamda tebrik ederim. Aytemiz Alanyaspor’umuza destek vererek sponsor olduğu için kendisine teşekkür ederim. Sponsorluk anlaşması hem takımımız hemde Cleopatra Ink için hayırlı ve uğurlu olmasını temenli ederim” dedi.

“Son iki maç bizim açımızdan iyi geçmedi”

Ligi değerlendiren Başkan Çavuşoğlu, “Son iki maç bizim açımızdan iyi geçmedi. Hem oynadığımız kötü futbol hem de şanssızlık da vardı. Kadromuzda eksikliklerimiz vardı. Son Sivas maçında daha çok eksiğimiz vardı. Antalyaspor maçında da eksiğimiz vardı neticede, saha 11 kışı çıktık. 11 kişinin de sahada ne verdiği çok önemli futbolda bunlar olabiliyor ancak neticede yine üst sıralardayız. Toparlayacağız toparlamak zorundayız. Bununla ilgili hem yönetim kurulumuz hem de teknik heyetimiz gerekli çalışmaları yapıyor. Sakat ve cezalı olan futbolcularımız var. Bir kısmı inşallah bu hafta dönüş yaparlar. Hasta olan futbolcularımız daha fazla” sözlerine yer verdi.

“Kadromuzda belki bir iki oyuncu gider bir iki oyunca gelebilir”

Başkan Çavuşoğlu transfer hakkında ise, “Transferle alakalı henüz şu anda hocamızla oturup bir transfer konuşması yapmadık. Bundan sonraki süreçte yaparız. Kadromuzda belki bir iki oyuncu gider bir iki oyunca gelebilir. Ama yıl için şu andaki kadromuzun yeterli olduğunu düşünüyoruz. Tabii ki hocamızın da fikrini alacağız ve önümüzdeki haftalarda netleşir” açıklamasını yaptı.

“İnşallah seneye forma yerimizi istiyoruz”

İbrahim Karadere ise Aytemiz Alanyaspor’a sponsor olduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, “Alanya firmasıyız ve Alanya’da doğarak dünyanın birçok bölgesine yayılmış durumdayız. Her zaman diyoruz burada doğduk ve bu şehre herzaman borçluyuz. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Daha önceki yıllarda çorap sponsoruyduk ve şorta geçtik. İnşallah seneye formada yerimizi istiyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

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