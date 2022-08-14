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Alanyaspor - Beşiktaş maçının VAR’ı Koray Gençerler

Beşiktaş’ın bugün deplasmanda Alanyaspor ile oynayacağı maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Koray Gençerler oldu.

Spor 14.08.2022, 12:44
Alanyaspor - Beşiktaş maçının VAR’ı Koray Gençerler

Beşiktaş’ın bugün deplasmanda Alanyaspor ile oynayacağı maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Koray Gençerler oldu.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında bugün Alanyaspor’a konuk olacak. Alanya Oba Stadyumu’nda oynanacak müsabakayı Yasin Kol yönetecek. Kol’un yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Ekrem Kan yapacak. Müsabakanın dördündü hakemi Muhammet Ali Meteoğlu olacak.

Bu müsabakada VAR koltuğunda Koray Gençerler oturacak. Gençerler’e AVAR olarak Alper Ulusoy eşlik edecek.

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