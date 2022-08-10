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Alanyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

Alanyaspor, 2 günlük iznin ardından Spor Toto Süper Lig’in ikinci haftasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına bugün yaptığı çift antrenmanla başladı.

Spor 10.08.2022, 21:39
Alanyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

Alanyaspor, 2 günlük iznin ardından Spor Toto Süper Lig’in ikinci haftasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına bugün yaptığı çift antrenmanla başladı.

Yeşil-turunculu ekip ısınma çalışmalarıyla başladığı sabah antrenmanını pas ve taktik çalışmalarıyla tamamladı. Alanyaspor akşam antrenmanında ise ısınma, kuvvet ve pas çalışmalarının ardından dar alanda maç yaptı.

Akdeniz temsilcisi Beşiktaş maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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