Alanyaspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı

Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde Teknik Direktör Francesco Farioli gözetiminde yapılan antrenmanda, Sakaryaspor maçında ilk 11’de forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma ve pas çalışmalarının ardından taktik çalışmaları yaparak antrenmanı tamamladı.

Yeşil-turunculu ekip hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.