Alanyaspor 5. Tur maçına hazır

Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur müsabakaları çerçevesinde Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Alanyaspor, Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde Teknik Direktör Francesco Farioli gözetiminde sabah antrenmanı gerçekleştirdi. Yeşil-turunculu ekip ısınma çalışmasıyla başladığı antrenmanı taktik çalışmalarıyla tamamladı. Alanyaspor ile Eyüpspor maçı 21 Aralık Çarşamba günü saat 17.00’de Kırbıyık Holding Stadı’nda oynanacak. Maçın biletleri ise Maraton Tribünü 20 TL, Misafir Tribünü 25 TL olarak açıklandı.