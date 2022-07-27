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Alanyaspor 2 günlük aranın ardından hazırlıklara devam etti

Alanyaspor, 2 günlük aranın ardından hazırlıklara başladı.

Spor 27.07.2022, 00:07
Alanyaspor 2 günlük aranın ardından hazırlıklara devam etti

Alanyaspor, 2 günlük aranın ardından hazırlıklara başladı.

Alanyaspor, 2 günlük iznin ardından yeni sezon hazırlıklarını bu akşam tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Francesco Farioli gözetiminde yapılan antrenman ısınma ve aktivasyon çalışmasıyla başladı. Yeşil-turunculu ekip antrenmanı taktiksel çalışmalar yaparak tamamladı. Alanyaspor hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.

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