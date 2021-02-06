Alanya’da 16 ülkeden 170 sporcu pedal çevirdi

Dünya Bisiklet Birliği (UCI) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Grand Prix Alanya 1.2 Yol Bisikleti Yarışları’nın Alanya etabı başladı.

Uluslararası Bisiklet Birliği UCI (Union Cycliste Internationale), Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Alanya Kaymakamlığı’nın katkılarıyla Alanya Uluslararası Yol Bisikleti yarışı, Grand Prix Alanya etabının startı bugün verildi. Toplamda 16 ülkeden 170 sporcunun katıldığı yarışlarda sporcular ilk günde Alanya’daki etapta, Dim vadisi boyunca pedal çeviriyor. Alanya’dan başlayan yarışlarda İlçe Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Alanya İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Emre Kıldırgıcı damalı bayrağı sallayarak Şelale Meydanı önünden startı verdi.

Canfedai: “Dünyanın en iyi takımları burada”

Yarışlarla ilgili bilgi veren organizasyon sorumlusu Mustafa Kemal Canfedai, “Dünya Bisiklet Birliği’nin izin verdiği Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun gözetiminde Grand Prix Alanya yarışlarını gerçekleştiriyoruz. 16 ülkeden 29 takım ve 170 sporcu mücadele edecek. Dünyanın en iyi takımları da burada. İsviçre, Amerika, Malezya, İtalya’dan takımlar var. Çok güzel bir gün. Bugün 148 km aynı takımlar, Gazipaşa’da 160 km koşacaklar. Bu seri 7 Mart’a kadar devam edecek. Bu takımlar Gazipaşa, Manavgat, Gündoğmuş’ta da koşacaklar. Arada dağ bisikleti yarışları olacak” dedi.

Küçükbakırcı: “Sonuna kadar destek olacağız”

2021 yılı organizasyonlarının bu yarışla başladığını söyleyen Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, “3,5 yıl önce kim bisiklet sporuna destek olmak, bisiklet turizmine destek olmak istiyorsa biz de sonuna kadar destek olacağımızı söyledik. Geçen sene bu organizatörlerle 55’e yakın yarış yaptık. Bu sene de ilkini Alanya’dan start alarak başlatıyoruz. Bunlar ülkemizin tanıtımı ve bisiklet turizminin gelişimine katkı sağlayan organizasyonlardır. Bisiklet turizminin diğer turizmlerden farklı yanı, bir futbolcu gittiği lokasyon da bir gün kalır ama biz oraya etapları götürerek 4-5 gün kalıyoruz. Bundan dolayı spor turizminin de en önde gelen branş bisiklet branş bisiklettir. İnşallah uluslararası başlattığımız bu yarışı bundan sonrada aynı organizasyonlarla birlikte sezonu tamamlamış olacağız. İnşallah kazasız belasız bir şekilde biteceğini ümit ediyorum” ifadelerini kullandı.