Alanya Kestelspor takım otobüsü kaza yaptı

TFF 3. Lig’de Ofspor ile oynadığı karşılaşma sonrası kente dönüş yapan Alanya Kestelspor takım otobüsü Alanya’da kaza yaptı. Yaşanan olayda 15 kişi yaralanırken, 2 futbolcunun durumunun ağır olduğu açıklandı.

TFF 3. Lig 2. Grup’ta Alanya Kestelspor, deplasmanda Yeşilyurt D.Ç. Ofspor ile karşılaşırken sahadan 1-0 galip ayrıldı. Akdeniz ekibi maçın ardından kente dönüş yaparken, Alanya girişinde kaza yaptı. Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "11.03.2023 tarihinde deplasmanda oynadığımız Yeşilyurt D.Ç. Ofspor müsabakası dönüşü gece saat 04.20 Alanya girişi Ulaş mevkiinde takım kafilemizi taşıyan minibüsümüz kaza yapmış olup teknik direktörümüz ile yardımcısı ve 13 futbolcumuz kazada yaralanmıştır. Kaza sonrası bölgedeki hastanelere nakilleri yapılmış tedavilerine başlanmıştır. Hepimizi derinden üzen bu ağır kazada şükürler olsun ki can kaybımız yoktur. Bir oyuncumuz Antalya Tıp Fakültesine ameliyat için sevki yapılmış olup, diğer bir oyuncumuz da ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ameliyata alınmıştır. Diğer oyuncularımızın ve teknik ekibimizin tedavileri devam etmektedir" denildi.