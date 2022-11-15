Alaçatı Wind Fest, Alaçatı’nın sörf bölgesi olarak korunması amacıyla düzenleniyor

16-20 Kasım tarihleri arasındaki festival çerçevesinde ülkemizde ilk kez çocuklar ve gençler kategorisinde PWA Slalom World Cup organize edilecek. Yarışın ana teması “Alaçatı rüzgarı hiç bitmesin” olarak belirlendi.

PWA Slalom World Cup, çocuklar ve gençler kategorisinde ülkemizde ilk kez 16-20 Kasım tarihleri arasında Alaçatı Wind Fest çerçevesinde organize edilecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çeşme Belediyesi ve Türkiye Yelken Federasyonu iş birliği ile Çağla Kubat Windsurf Academy tarafından Alaçatı’nın dünyaca ünlü sörf alanında düzenlenecek yarışlara Fransa, Arjantin, Hollanda, Almanya, İspanya, İtalya, Brezilya, Belçika, İngiltere, Macaristan, Mauritus ve Seyşeller ile Türkiye’den 100’ün üzerinde sporcu katılacak. Alaçatı’nın sörf bölgesi olarak korunması temasıyla organize edilecek uluslararası yarışlarla ilgili bir otelde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, Signify Genel Müdürü Soner Kırık ve Organizatör Çağla Kubat katıldı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Hakan Orhunbilge de eşlik etti.

Dev organizasyonun ödül töreni 20 Kasım Pazar saat 19.00’da gerçekleştirilecek. Diğer yandan gün içinde Sompo Kids Cup Yarışmaları ile gün boyunca heyecanlı saatler yaşanacak.

Özuslu: "İzmir, Avrupa’nın merkezi olacak”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in vizyonu doğrultusunda İzmir’in Avrupa’nın plaj ve su sporları merkezi olma yolunda hızla ilerlediğini vurgulayarak, “Özellikle Türkiye Voleybol Federasyonu ile kurulan sağlam diyalog sayesinde önce BVA Balkan Cup, ardından U18, U20 ve U22 Avrupa Şampiyonası, CEV Continental Cup ve son olarak U19 Dünya Şampiyonası’na ev sahipliği yaptık. Körfez Festivali, 100. Yıl Yelken Yarışları, Açık Deniz Yüzme Yarışları ve Yüzme Bilmeyen Kalmasın kampanyası için açılan portatif havuzlarla İzmir, adeta denizle yeniden tanışıyor. PWA World Cup da İzmir’in adını duyuracak çok önemli uluslararası bir organizasyon ve İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bu şampiyona için de destek vermekten mutluyuz” yorumunu yaptı.

“629 kilometrelik kıyı şeridimiz var”

Özuslu, “629 kilometrelik sahil şeridi, toplam 100 kilometre uzunluğunda plaj alanıyla İzmir tam anlamıyla bir cennet. Bu doğal avantajımızı en iyi şekilde kullanmak için çalışıyoruz. Pandemi döneminde dahi uluslararası organizasyonlar yaparak heyecanımızı hep üst seviyede tuttuk. Plaj voleybolunda hedeflediğimiz noktaya doğru adım adım ilerliyoruz. Her yıl daha üst seviyede organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. PWA Slalom World Cup da dünyanın sayılı sörf merkezlerinden biri olan Alaçatı’da, ülkemizde ilk kez düzenlenecek. Alaçatı Wind Fest çerçevesindeki dev şampiyona bizi hedefimize bir adım daha yaklaştıracak. Sayın Çağla Kubat’a çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da, "Alaçatı’nın yeniden dünya sörf tutkunlarının öncelikli adreslerinden biri olması da bu alanda en önem verdiğimiz konulardan biri" dedi.

Kubat: “Alaçatı rüzgarı hiç bitmesin”

PWA Slalom World Cup Organizatörü Çağla Kubat, sporculuk yaşamında dünyanın tüm sörf bölgelerindeki yarışlara katıldığını ancak Alaçatı’nın yerinin bambaşka olduğunu belirterek, “PWA Slalom World Cup’ı düzenlemek üzere yola çıkarken buranın sörf bölgesi olarak kalmasını sağlamaktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir’i Avrupa’nın plaj ve su sporları merkezi konumuna getirmek istiyor. Bu yönde sürekli organizasyonlar yapıyor. Çeşme Belediyesi, her adımımızda bize destek veriyor ve bu cennetin korunması yönünde çalışıyor. Tek dileğimiz Alaçatı rüzgarının hiç bitmemesi ve her gün yepyeni sporcuların yetişmesine olanak sağlaması. Bu nedenle Alaçatı Wind Fest çerçevesindeki bu organizasyonumuzun ana temasını “Alaçatı’nın rüzgarı hiç bitmesin” olarak belirledik. Bu yolda bizlere destek veren herkese, başta da Yelken Federasyonu Başkanımız Sayın Özlem Akdurak’a çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Kırık: “Ortak bir değerle Alaçatı’da buluşuyoruz"

Signify Genel Müdürü Saner Kırık da şunları söyledi: “Alaçatı Rüzgar Festivali’nde (Alaçatı Wind Fest) Philips solar aydınlatma ürünlerimiz ile yer aldığımız için çok mutluyuz. Doğanın en büyük enerji kaynaklarından ikisi bu festivalde buluştu. Sörf sporu gücünü rüzgardan, Philips solar ürünleri ise güneşten alıyor. Ortak bir değer doğrultusunda Alaçatı Wind Fest’te bulunuyoruz. Festival alanını doğanın gücüyle aydınlatıyoruz.”