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Al Ahli Saudi FC, sezon başı kampı için Kocaeli’de

Geçtiğimiz sezon küme düşen Suudi Arabistan kulübü Al Ahli Saudi FC, yeni sezon öncesi hazırlık kampını Kocaeli’de yapıyor.

Spor 02.08.2022, 11:30
Al Ahli Saudi FC, sezon başı kampı için Kocaeli’de

Geçtiğimiz sezon küme düşen Suudi Arabistan kulübü Al Ahli Saudi FC, yeni sezon öncesi hazırlık kampını Kocaeli’de yapıyor.

Suudi Arabistan’ın Al Ahli Saudi FC takımı, sezon öncesi kampını Kocaeli’de bulunan Edis Spor Kompleksi’nde gerçekleştiriyor. 2021-2022 sezonunda istediği sonuçlara ulaşamayan Suudi ekibi, 30 maçta topladığı 32 puanla küme düşmüştü. Daha önce Suudi Arabistan’da 3 lig ve 13 Suudi Kupası bulunan takım, yeni sezonda yeniden üst ligi hedefliyor.

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