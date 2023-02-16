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Akyazı’da duygulandıran koreografi

UEFA Konferans Ligi’nde Trabzonspor ile Basel arasında oynanacak play-off karşılaşma öncesinde taraftarlardan duygulandıran koreografi hazırlandı.

Spor 16.02.2023, 20:49
Akyazı’da duygulandıran koreografi

UEFA Konferans Ligi’nde Trabzonspor ile Basel arasında oynanacak play-off karşılaşma öncesinde taraftarlardan duygulandıran koreografi hazırlandı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, bu akşam saat 20.45’te Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu’nda Basel’i ağırlıyor. Karşılaşma öncesi, tribünleri dolduran farklı takımlara gönül vermiş taraftarlardan duygulandıran koreografi sergilendi.

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