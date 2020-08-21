banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Doğu Karadeniz için kırmızı alarm
Doğu Karadeniz için kırmızı alarm
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi
Fındık işçiliğinde reform   
Fındık işçiliğinde reform   

Aktifbank’tan Balkes’e finansman sağlandı

TFF 1.LİG EKİPLERİNDEN BALIKESİRSPOR’DA BAŞKAN ÜMİT ARSLAN, BURSA’YA GİDEREK AKTİFBANK YÖNETİCİLERİYLE BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİ. GÖRÜŞME SONUNDA İSE BALIKESİRSPOR’A FİNANSMAN SAĞLANDIĞI AÇIKLANDI.

Spor 21.08.2020, 13:11
3
Aktifbank’tan Balkes’e finansman sağlandı

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor’da Başkan Ümit Arslan, Bursa’ya giderek Aktifbank yöneticileriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonunda ise Balıkesirspor’a finansman sağlandığı açıklandı.

Kulübü ziyaret eden AK Parti Balıkesir milletvekilleri Yavuz Subaşı ve Adil Çelik, daha önceden programlandığı şekilde Başkan Ümit Arslan ile birlikte Aktifbank’a giderek Balıkesirspor’a finansman sağladılar.

Bankanın Bursa’da bulunan şubesinde yapılan ve vekillerimizin de desteğiyle oldukça verimli geçen görüşmeler sonucunda elde edilecek kaynak, yönetim kurulumuzun büyük uğraş verdiği UÇK dosyalarında kullanılacak. Balıkesirspor’un şehrin en büyük markası olduğunu dile getiren vekilimiz Adil Çelik, ihtiyaç duyulan her konuda Balıkesirspor için üzerine düşen görevde gerekeni yapmaya hazır olduklarını belirtirken, “Kulübe geldiğimizde mutlu bir olaya da şahitlik ettik. Mesut Dilsöz kardeşimizin imza töreni haberini aldık ve içimizdeki değerlerin göreve gelmesinden duyduğum memnuniyeti Ümit Arslan Başkanımızla paylaştım. Balıkesirspor içinde bulunduğu ekonomik kıskaçtan bir an evvel kurtulup normalleşmeli ve elbette ilk hedef Uzlaşmazlık Çözüm Kurulu’ndaki meseleleri çözmek. Bu konuda yönetim kurulunda görevli arkadaşlarımızın çalışmaları bizi umutlandırdı. Birkaç konuda katkımız olacağı söylenince Yavuz bey ile program yapıp günümüzü Balıkesirspor’a ayırdık. Bize iletilen her konuda kulübümüzün yanında olacağımızı da buradan bir kez daha belirtmek isterim. Müjdeli haberler inşallah en kısa sürede gelir” şeklinde konuşarak Ümit Arslan ve yönetim kuruluna başarılar diledi.

Aynı zamanda MKYK üyesi olan vekilimiz Yavuz Subaşı da, Balıkesirspor için üzerlerine düşen ne varsa yapmaya hazır olduklarını söyleyerek, “Ümit Arslan ve Mesut Dilsöz kardeşim ile ekibine başarılar diliyorum. Hayırlı olsun inşallah. Bugün finans sorunu için kulüp başkanımız Ümit kardeşime destek verdik yarın da bir taraftar gibi üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Yeter ki sorunlar paylaşılsın, konulardan haberdar olalım. Ben dün kulüpte çalışkan ve kararlı bir yönetim gördüm. İnşallah el ele bütün meselelerin altından kalkacaklardır“ diyerek başarı dileklerini sundu.

Yorumlar (0)
banner378
26°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 21 Ağustos 2020
İmsak 04:39
Güneş 06:13
Öğle 13:12
İkindi 16:58
Akşam 20:02
Yatsı 21:29
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25