Akşehir Onur Günü U12 Futbol Turnuvası, çekişmeli maçlara sahne oluyor

Konya’nın Akşehir ilçesinde, 24 Ağustos Akşehir Onur Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen U12 Futbol Turnuvası başladı.

Milli Mücadelede Batı Cephesi Karargahı göreviyle çok önemli bir rol üstlenen ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Büyük Taarruz kararını aldığı Akşehir’de, gizli bir toplantıda komutanları bir araya getirmek ve gizli bir şekilde kurmaylarıyla planlarını paylaşacak fırsat oluşturmak amacıyla 28 Temmuz 1922’de düzenlediği futbol maçının anısına, 24 Ağustos Akşehir Onur Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen U12 Futbol Turnuvası çekişmeli maçlara sahne oluyor. Akşehir Nasreddin Hoca Stadyumu’nda gerçekleştirilen; Fenerbahçe, Beşiktaş, Akşehirspor, Altınordu, Antalyaspor, Başakşehir, Gençlerbirliği, Kayserispor, Konyaspor ve Samsunspor kulüplerinin U12 takımlarının katıldığı turnuva çekişmeli ve zevkli maçlarla devam ediyor. A ve B grubu olarak iki grupta yapılan turnuvanın A grubunda Beşiktaş, Akşehirspor, Başakşehir, Antalyaspor, Altınordu yer alırken B grubunda Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Kayserispor, Samsunspor, Konyaspor mücadele ediyor. Turnuva öncesi stadyumda ısınan futbolculara ziyaret edip başarılar dileyen Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, maçları yönetecek hakemlere ve teknik kadrolara da başarı dileklerini iletti.

23-24 Ağustos tarihlerinde devam edecek turnuvanın final maçı 24 Ağustos 2022 Çarşamba günü saat 18.00’de Akşehir Nasreddin Hoca Stadyumu’nda oynanacak. Turnuvanın ilk günü sabah yapılan maçlarda sonuçlar şu şekilde:

"A Grubu Karşılaşmaları: Beşiktaş: 0 - Antalyaspor: 0, Akşehirspor: 1 - Başakşehir: 0, Altınordu: 2 - Başakşehir: 0, Beşiktaş: 4 - Akşehirspor: 1

B Grubu Karşılaşmaları: Fenerbahçe: 1 - Samsunspor:0, Kayserispor: 2 - Gençlerbirliği: 0, Konyaspor: 1 - Kayserispor: 0, Fenerbahçe: 1 - Gençlerbirliği: 2"