Aksaray’da Bisikletle Oryantiring Şampiyonası başladı

Aksaray’da Spor Toto tarafından desteklenen 22 kulüpte 54 sporcunun katıldığı Bisikletle Oryantiring Şampiyonası Yarışması başladı.

Aksaray Valiliği öncülüğünde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından organize edilen şampiyona yarışması Hasandağı Mesire Alanında başladı. 22 kulüpten 54 sporcunun katıldığı orta mesafe yarışında düz ve engebeli arazide yarışan sporcular zorlu parkurlarda pedal çevirdi. Hem bireysel hem de kulüpleri adına yarışan sporcular orta mesafe yarış parkurunda dereceye girmek için kıyasıya yarıştı. Sporcuların yarışının ardından Aksaray Valiliğine bağlı kurumlarda eğitim alan kadın halk oyunları ekibi gösteri yaptı. Yarışmanın sonunda dereceye giren sporcular 2020-2021 sezonunun ilk ayağı olan birinci gün yarışında ödüllerini alarak ikinci gün yarışı olan uzun mesafe yarışına katılmaya hak kazandı. Yarışmanın uzun mesafeli ikinci ayağının ise Güzelyurt ilçesinde tamamlanması planlandı. Daha önce koşu yarışması olarak yapılan Oryantiring yarışmalarının bisikletle ikincisinin düzenlendiği Aksaray, Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından cazibe merkezi haline geldi.

Vali Aydoğdu: "Aksaray’da güzellikleri ve iyilikleri çoğaltmak istiyoruz”

Aksaray tarihi ve kültürel yapısıyla gerçekten hem iç turizmin hem de dış turizmin şu anda cazibe noktası oldu diyen Vali Aydoğdu, "Biz Hacer hanımla ilk görüşmemizde ona dediğim şuydu; ’Siz yeter ki Aksaray’da güzellikleri çoğaltmaya niyet edin. Öyle bir niyetiniz olsun’ Bizim Aksaray’ımızın kalbide, gönlüde, kapıları da size her zaman açık olacak. Bugün ikincisini yapıyoruz. Oryantiring Bisiklet Türkiye Şampiyonası’nın inşallah daha farklı alanlarda üçüncüsünü, dördüncüsünü, beşincisini de yapacağız. Değerli arkadaşlar, bizim ekip olarak, Aksaray olarak yapmak istediğimiz şu; biz Aksaray’da güzellikleri ve iyilikleri çoğaltmak istiyoruz. Artık eskisi gibi değil, bugün artık dünya küçük bir köy olmuş. Bu küçük köy içerisinde yaptığınız her şeyden köyün sakinlerinin bir anda haberi olabiliyor. Onun için burada yaptığımız güzellikler, Türkiye’nin her tarafında duyuluyor ve biliniyor” dedi.

Pandemide artan ilgiden sonra sayıların artması bekleniyor

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Akyüz, yarışmalar hakkında bilgi vererek, "Bugün Aksaray’dayız. Aksaray’da Hasandağı bölgesindeyiz. Türkiye Oryantiring Bisiklet Şampiyonası’nın birinci ayağını burada gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 22 kulüpten 54 sporcu ile burada ter döküyorlar. Pandemide kapanmadan hemen sonra yapılan bir yarış organizasyonu oldu. Tabii ki pandeminin etkilerini sanıyorum sporcular nezdinde biraz uzun vadede toparlamaya çalışacağız. Ortadan kaldırmaya çalışacağız. Daha önceki yıllarda yaklaşık 100 civarında sporcuyla katılırken, burada yarı yarıya pandemiden kaynaklı düşüş söz konusu oldu. Önümüzdeki dönemde Bisikletli Oryantiringe Pandemi döneminde artan ilgi sonraki süreçte de bu sayıların artmasını arzu ediyoruz. Bugün Hasandağı bölgesinde orta mesafe yarışması yapıldı. Saat 15,30 civarında 10.30’dan itibaren yarışan sporcular ödüllerini almaya hak kazandı” diye konuştu.

Doğayla iç içe 2 farklı harita çizildi

Aksaray’ın doğal alanlarında 2 farklı haritanın çildiğini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, "Bugün burada Türkiye Oryantiring Federasyonumuzun Bisikletle Oryantiring Türkiye Şampiyonasını icra ediyoruz. Şampiyonamıza 22 kulüpten 54 sporcumuz katılım sağladılar. Tabi Aksaray ilimizin özellikle doğal tarihi dokusu Oryantiring ve böyle doğa sporları için Aksaray’ı bir tercih sebebi yaptı. Federasyonumuza Aksaray ilimizde 2 tane harita çizdirdik. Bunlardan birisi Hasandağı Mesire alanımızda bir diğeri de Güzelyurt ilçemizde yer aldı. Bugün burada Bisikletli Oryantiring sporcularımızı ağırlamanın büyük bir mutluluğunu yaşıyoruz. Aksaray Valiliği himayelerimizle gelen tüm sporcularımıza burada en güzel şekilde ev sahipliği yapıyoruz" ifadelerini kullandı.