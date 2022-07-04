banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Patates üretiminde yüzde 20 artış
Patates üretiminde yüzde 20 artış
Otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 9,3 geriledi
Otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 9,3 geriledi
Cem Bölükbaşı, Silverstone yarışlarını tamamladı
Cem Bölükbaşı, Silverstone yarışlarını tamamladı
Uzmanlar maymun çiçeği virüsüne karşı hamileleri uyardı
Uzmanlar maymun çiçeği virüsüne karşı hamileleri uyardı

Aksaray Gençlikspor’dan 5 imza

Bölgesel Amatör Lig ekibi Aksaray Gençlikspor, iç transfer çalışmaları çerçevesinde 5 futbolcuyu renklerine bağladı.

Spor 04.07.2022, 17:59
Aksaray Gençlikspor’dan 5 imza

Bölgesel Amatör Lig ekibi Aksaray Gençlikspor, iç transfer çalışmaları çerçevesinde 5 futbolcuyu renklerine bağladı.

Yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig’de Elazığ’ı temsil edecek olan Aksaray Gençlikspor, Teknik Sorumlu Bahattin Ergüven’le anlaşmaya vardıktan sonra, transfere hız verdi. İlk etapta iç transfere ağırlık veren sarı - siyahlı camia, kaptan Furkan Ormanoğlu, Recep Akkaya, Burhan Diyapoğlu, Deniz Akbulut ve Gökdeniz Şık ile yeniden anlaşma sağladı. Kulüpten transferlere ilişkin yapılan açıklamalarda her iki tarafa da hayırlı olması dilendi.

Yorumlar (0)
27°
açık