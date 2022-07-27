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Aksaray Gençlikspor, Furkan Ak ile anlaştı

Yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig’de şampiyonluk hedefleyen Aksaray Gençlikspor, geçtiğimiz sezonu Elazığ Yolspor’da tamamlayan kaleci Furkan Ak’ı renklerine bağladı.

Spor 27.07.2022, 13:19
Aksaray Gençlikspor, Furkan Ak ile anlaştı

Yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig’de şampiyonluk hedefleyen Aksaray Gençlikspor, geçtiğimiz sezonu Elazığ Yolspor’da tamamlayan kaleci Furkan Ak’ı renklerine bağladı.

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek olan Elazığ ekiplerinden Aksaray Gençlikspor, kalesini sağlama aldı. Daha önce Fırat Üniversitesi’nden Emrah Gür’le anlaşan sarı-siyahlı takım, son olarak Elazığ Yolspor’un kalesini koruyan Furkan Ak’ı da renklerine bağladı. Transfere ilişkin olarak kulüpten yapılan açıklamada; "Kulübümüz dış transferde geçen sezon Elazığ Yol Spor kulübünde forma giyen tecrübeli file bekçisi Furkan Ak İle anlaşma sağlamıştır. Her iki tarafa da hayırlı olsun” denildi.

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