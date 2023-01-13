Akintola’ya Brezilya usulü doğum günü kutlaması

Adana Demirspor’un sağ kanat oyuncusu David Akintola, doğum gününü takım arkadaşlarıyla kutladı.

Mavi-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Adana Demir Spor Tesisleri’nde Akintola için doğum günü kutlaması gerçekleştirildi. Teknik Direktör Vincenzo Montella ve teknik heyetin yanı sıra futbolcuların da yer aldığı doğum günü kutlamasında, Akintola’nın pastayı keseceği sırada takım arkadaşları ellerinde sakladıkları un ve yumurtayı Nijeryalı oyuncuya attı. Nijeryalı oyuncunun yüzü yumurta ve una bulandı.

Kutlamanın ardından Montella ve teknik heyetin yanı sıra futbolcular, Akintola’ya sağlıklı ve mutlu nice yaşlar diledi.