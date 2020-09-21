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Akhisarspor’da iki istifa birden

TFF 1. LİGDE MÜCADELE EDEN AKHİSARSPOR’DA BAŞKAN FATİH KARABULUT VE AS BAŞKAN ALİ KULOĞLU GÖREVLERİNDEN İSTİFA ETTİLER.

Spor 21.09.2020, 17:00
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Akhisarspor’da iki istifa birden

TFF 1. Lig’de mücadele eden Akhisarspor’da Başkan Fatih Karabulut ve Asbaşkan Ali Kuloğlu görevlerinden istifa ettiler.

Alınan bilgiye göre 3 veya 4 Ekim’de gerçekleşecek olağanüstü kongre öncesi Akhisarspor Başkanı Fatih Karabulut ve Asbaşkan Ali Kuloğlu istifa etti. Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan olağanüstü kongrede iki isim de aday olmayacak.

Öte yandan yeşil-siyahlılarda geçtiğimiz hafta sonu oynanan R.Y Bandırmaspor maçında futbolcular ilk 30 saniye hareketsiz kalarak topa müdahale etmemişlerdi. Maçın ardından konuşma yapan başarılı oyuncu Kadir Keleş, yaptıkları protestonun Akhisarspor yönetimine olduğunu ifade etmişti.

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