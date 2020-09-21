Son Dakika
Akhisarspor’da iki istifa birden
TFF 1. LİGDE MÜCADELE EDEN AKHİSARSPOR’DA BAŞKAN FATİH KARABULUT VE AS BAŞKAN ALİ KULOĞLU GÖREVLERİNDEN İSTİFA ETTİLER.
Spor 21.09.2020, 17:00
2
TFF 1. Lig’de mücadele eden Akhisarspor’da Başkan Fatih Karabulut ve Asbaşkan Ali Kuloğlu görevlerinden istifa ettiler.
Alınan bilgiye göre 3 veya 4 Ekim’de gerçekleşecek olağanüstü kongre öncesi Akhisarspor Başkanı Fatih Karabulut ve Asbaşkan Ali Kuloğlu istifa etti. Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan olağanüstü kongrede iki isim de aday olmayacak.
Öte yandan yeşil-siyahlılarda geçtiğimiz hafta sonu oynanan R.Y Bandırmaspor maçında futbolcular ilk 30 saniye hareketsiz kalarak topa müdahale etmemişlerdi. Maçın ardından konuşma yapan başarılı oyuncu Kadir Keleş, yaptıkları protestonun Akhisarspor yönetimine olduğunu ifade etmişti.
23°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 21 Eylül 2020
|İmsak
|05:18
|Güneş
|06:44
|Öğle
|13:02
|İkindi
|16:28
|Akşam
|19:11
|Yatsı
|20:31
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Göztepe
|2
|4
|4. Karagümrük
|2
|4
|5. Beşiktaş
|2
|4
|6. Antalyaspor
|2
|4
|7. Kasımpaşa
|2
|3
|8. Hatayspor
|1
|3
|9. Sivasspor
|2
|3
|10. Erzurumspor
|2
|3
|11. Fenerbahçe
|1
|3
|12. Kayserispor
|2
|3
|13. Konyaspor
|1
|1
|14. Gaziantep FK
|2
|1
|15. Trabzonspor
|2
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|1
|17. Malatyaspor
|2
|1
|18. Denizlispor
|2
|1
|19. Çaykur Rizespor
|2
|0
|20. Ankaragücü
|1
|0
|21. Başakşehir
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|2
|6
|2. Tuzlaspor
|2
|4
|3. Adanaspor
|2
|4
|4. Adana Demirspor
|1
|3
|5. Balıkesirspor
|2
|3
|6. Ümraniye
|1
|3
|7. Bursaspor
|2
|3
|8. Altınordu
|2
|3
|9. Bandırmaspor
|2
|3
|10. İstanbulspor
|2
|3
|11. Ankaraspor
|2
|3
|12. Akhisar Bld.Spor
|2
|1
|13. Altay
|2
|1
|14. Samsunspor
|1
|1
|15. Eskişehirspor
|2
|1
|16. Giresunspor
|2
|1
|17. Menemen Belediyespor
|2
|1
|18. Boluspor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|2
|6
|2. Everton
|2
|6
|3. Arsenal
|2
|6
|4. Liverpool
|2
|6
|5. Crystal Palace
|2
|6
|6. Tottenham
|2
|3
|7. Wolverhampton
|1
|3
|8. Brighton
|2
|3
|9. Leeds United
|2
|3
|10. Chelsea
|2
|3
|11. Newcastle
|2
|3
|12. Aston Villa
|0
|0
|13. Man City
|0
|0
|14. Burnley
|1
|0
|15. M. United
|1
|0
|16. Sheffield United
|1
|0
|17. West Ham
|2
|0
|18. Fulham
|2
|0
|19. Southampton
|2
|0
|20. West Bromwich
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Granada
|2
|6
|2. Real Betis
|2
|6
|3. Villarreal
|2
|4
|4. Celta de Vigo
|2
|4
|5. Valencia
|2
|3
|6. Osasuna
|2
|3
|7. Getafe
|1
|3
|8. Cádiz
|2
|3
|9. Real Sociedad
|2
|2
|10. Real Madrid
|1
|1
|11. Eibar
|2
|1
|12. Huesca
|2
|1
|13. Real Valladolid
|2
|1
|14. Atletico Madrid
|0
|0
|15. Barcelona
|0
|0
|16. Elche
|0
|0
|17. Sevilla
|0
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Deportivo Alaves
|2
|0
|20. Athletic Bilbao
|1
|0