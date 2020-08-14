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Akhisarspor yeni sezon hazırlıklarına başladı
TFF 1.LİG’DE MÜCADELE VEREN AKHİSARSPOR, TEKNİK DİREKTÖR CEM KAVÇAK ÖNDERLİĞİNDE AKHİSAR BELEDİYESİ YILMAZ ATABARUT TESİSLERİNDE ÇALIŞMALARINA BAŞLADI.
Spor 14.08.2020, 12:48
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TFF 1. Lig’de mücadele veren Akhisarspor, Teknik Direktör Cem Kavçak önderliğinde Akhisar Belediyesi Yılmaz Atabarut Tesisleri’nde çalışmalarına başladı.
2020-2021 sezonunu açan Akhisarspor, ilk idmanda ısınma, core egzersizleri, dayanıklılık koşusu ve 5’e 2 top kapma çalışmaları yaparak soğuma hareketleri ile antrenmanı tamamladı. Özel izinli olan Kadir Keleş haricinde tüm futbolcular ilk idmana katıldı. Yeşil-siyahlılar yine bugün sabah güç depolama idmanı yaparken akşam saat 18.00’de idmana devam edecek.
Öte yandan herhangi bir kamp programı düzenlemeyecek olan Akhisar, 11 Eylül’de başlayacak lig için tüm hazırlıklarını Akhisar Belediyesi Yılmaz Atabarut Tesisleri’nde sürdürecek.
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