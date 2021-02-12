Akhisarspor, Samsunspor’un bileğini bükemiyor

TFF 1. Lig 21. hafta mücadelesinde karşılaşacak olan Akhisarspor ve Samsunspor tarihlerindeki 4. randevuya çıkacaklar. Akhisarspor’un Samsunspor karşısında galibiyeti bulunmuyor.

Samsunspor ve Akhisarspor tarihlerinde daha önce 3 kez birbirlerine rakip oldular. 3 resmi müsabakada birbirlerine rakip olan 2 takımın mücadelelerinde Samsunspor’un 2 galibiyeti bulunuyor. 1 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Daha önce oynanan 3 karşılaşmada Samsunspor rakip filelere 3 gol atarken, Akhisarspor ise Samsunspor filelerini 1 kez havalandırabildi. 2 takım daha önce Akhisarspor’un sahasında 1 kez karşılaştı. Kırmızı-beyazlılar Akhisarspor’u deplasmanda 2-1 yendi.

Mücadele öncesinde Samsunspor 20 maçta 11 galibiyet 7 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 40 puan topladı. Rakip filelere 30 gol atan kırmızı-beyazlılar, kendi kalesinde ise 19 gol gördü. Samsunspor deplasmanda oynadığı 9 karşılaşmada ise 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Samsunspor son deplasman mağlubiyetini 12 Aralık 2020’de Bursaspor’a karşı 3-0’lık sonuçla aldı.

Küme düşme hattının hemen üstünde yer alan Akhisarspor ise geride kalan 20 haftada 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 mağlubiyet alarak 19 puan toplayabildi. Rakip filelere 17 gol atma başarısı gösteren Manisa temsilcisi, kendi kalesinde ise 27 gol gördü. Bu sezon 9 maçı kendi sahasında oynayan Akhisarspor 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

Akhisarspor ile Samsunspor cumartesi günü saat 16.00’da birbirlerine 4. kez rakip olacaklar.