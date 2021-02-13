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Akhisarspor - Samsunspor maçının ardından

TFF 1. Lig 21. hafta karşılaşmasında Akhisarspor, sahasında Yılport Samsunspor’a 4-1 mağlup oldu. Maçın ardından iki takımın teknik direktörü mücadeleyi değerlendirdi.

Spor 13.02.2021, 19:25
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Akhisarspor - Samsunspor maçının ardından

TFF 1. Lig 21. hafta karşılaşmasında Akhisarspor, sahasında Yılport Samsunspor’a 4-1 mağlup oldu. Maçın ardından iki takımın teknik direktörü mücadeleyi değerlendirdi.

TFF 1. Lig 21. hafta karşılaşmasında Yılport Samsunspor, Akhisarspor’u 4-1 mağlup etti. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Akhisarspor Teknik Direktörü Mesut Dilsöz, “Mağlup olduğumuz için üzgünüz. Oyunun başında gelen erken gol bütün düzenimizi bozdu. Golden sonra toparladık oyun düzenimizi istediğimiz gibi elimize aldık fakat sonuçlandıramadık. İlk yarıda iyi oynadığımız dakikalar var. Kaleye vuracağımıza dışarıya çıkardığımız pozisyonlar var. En azından bir beraberlikle içeriye girseydik daha farklı olabilirdi. İkinci yarının başında da erken gol yedik. Bunları maçtan önceki toplantıda da Samsunspor’un merkez bölgesinden çok etkili oynadığını çok sonuç değiştirecek oyuncuları olduğunu onları döndürmememiz gerektiğini ısrarla söyledim. Fakat ilk golde de çok rahat bir şekilde vurdurduk ve cezalandırıldık. Önümüzde Menemen maçı var. Puan cetvelindeki rakiplerimizden biri. O maçı alarak rahat bir nefes almak istiyoruz” dedi.

“Yıllardır hasretini çektiğimiz Süper Lig hayalimiz var”

Maçın ardından konuşan Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, “Maça çıkarken iki takımın da çok önemli bir hedefi vardı. Bizim tabii çok önemli yıllardır hasretini çektiğimiz Süper Lig hayalimiz var. O hedefe ulaşmak için zorlu bir mücadele içerisindeyiz. Bir an evvel üst tarafa çıkıp orada kalarak hedefimize ulaşmak istiyoruz. Akhisarspor bu sene şanssız bir sene geçiriyor. Onlar da bir değişime uğradılar ve kümede kalmak için canla başla mücadele ediyorlar. Maçın zor geçeceğini biliyorduk. Maçın başında golü bulduk ve bu sene içerisinde çok alışık olduğumuz bir durum değil. Golü bulduktan sonra daha evvel 2-0’ı yakalama şansı bulduk ancak değerlendiremedik. İkinci yarıya çıktığımızda rakip de skoru dengelemek için bir baskı kurdu. Oyunu da dengeledi. Sonrasında 2-0 biraz daha rahatlattı bizi. Ve yaptığımız oyuncu değişiklikleri hem defansif anlamda baskısını kıracak daha diri oyuncularla oynamaya başladık. Oyuncularımız bunu yaparken ofansif anlamda da bize zenginlik ve üretkenlik de kattılar. Sonrasında tabi maçı rahat bir şekilde bitirdik. Ben oyuncularıma teşekkür ediyorum. Bir teşekkürü de tabi süper ligte maçları izlerken o berbat zeminleri gördükten sonra burada mükemmel zeminde bize maç oynatan yetkililere ve görevlilere teşekkür ediyorum. Geçen hafta böyle bir müthiş bir zeminde oynamıştık. İşini doğru yapanın hakkını vermek lazım. Tekrar oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Akhisarspor’a da başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.
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