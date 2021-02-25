Akhisarspor, Mesut Dilsöz ile yollarını ayırdı

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor’da yönetim son haftalardaki kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Mesut Dilsöz ile yolları ayırdı.

Akhisarspor’da Teknik Direktör Mesut Dilsöz ile yollar ayrıldı. Akhisarspor ile 11 kez maça çıkan Dilsöz, 2 galibiyet alırken 9 karşılaşmada ise mağlup oldu. Yeşil-siyahlılar bu sezon ligde 23 maçta 19 puan toplayarak 16. sırada düşme hattında bulunuyor. Akhisarspor ligin 24. haftasında Bursaspor’un konuğu olacak.