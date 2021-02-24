Akhisarspor-İstanbulspor maçının ardından

TFF 1. Lig’in 23. haftasında Akhisarspor, sahasında İstanbulspor’a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından her iki takımın teknik adamları maçı değerlendirdi.

TFF 1. Lig’in 23. haftasında Akhisarspor, sahasında karşı karşıya geldiği İstanbulspor’a 1-0’lık skorla mağlup oldu. Maçın ardından oldukça üzgün olduğu gözlemlenen Akhisarspor Teknik Sorumlusu Mesut Dilsöz, "Maçı kaybettiğimiz için çok üzgünüm. Oyuncularım bunu hiç hak etmediler. Çok iyi takım savunması yaptık. Bunun neticesinde kalemizde sadece gol pozisyonu sağlanan bir orta oldu onun dışında pozisyon vermedik. İstanbulspor çok güçlü bir takım. Oyuncularım bütün karakterlerini ortaya koydular, çok iyi mücadele ettiler. Maçtan önce konuştuğumuz hemen hemen her şeyi yaptılar. Ama futbolda o 3 direğin arasına top atamadığınız zaman maalesef olmuyor. Pozisyonlarımız da var. Değerlendirmemiz gerekiyor. Futbolun adaleti yok. Bizim de bu pozisyonları değerlendirmemiz gerekiyordu. Çok üzgünüm. Sonuç açısından hiç adil bir durum değil. 2. yarıda kalecinin sakatlandığı pozisyonda izleyenler yüzde yüz penaltı diyorlar. İlk yarıda da ele çarpan bir top var. Hocaya sormuş oyuncularım ayağında geldi demiş. Bize verilen penaltılarda hiç oradan buradan geldi olmuyor direkt çalıyorlar. Hakemlerin de biraz daha adil olması gerekiyor. Hatasız maçlar yönetmeleri gerekiyor. Canımız yanıyor. Bu maçların telafisi yok. Oynadığımız bu maçlar hayati maçlar. Günah yani. Biraz daha adil olmaları gerekiyor. Oyuncularımız tekrar kutluyorum" şeklinde konuştu.

Orhan Çıkrıkçı: "Oyuncularımı tebrik ederim"

Müsabakayı değerlendiren İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı ise "Zor bir maçtı özellikle Akhisar kendi evinde iyi oynayan bir ekip. Buradan 3 puanla ayrıldık oyuncularımızı tebrik ederim. Hafta sonu Eskişehirspor ile deplasmanda maçımız var. Ona da iyi hazırlanıp oradan da galip gelmeyi istiyoruz. İnşallah bunu da başarırız. Bundan sonra Akhisar’a da başarılar dilerim" açıklamasını yaptı.

"Hakemleri eleştirmeye kalkarsak sonunu getiremeyiz"

Bir gazetecinin Ertuğrul’un pozisyonunun penaltı olup olmadığı ile ilgili yönelttiği soruya Çıkrıkçı şu yanıtı verdi:

"Bilemiyorum belki televizyonda farklı görürüz ama hakemleri eleştirmeye kalkarsak. Şimdi biz de saymaya kalkarsak sonunu getiremeyiz. Hepimiz eleştiriyoruz ama sonuçta onlar da insan yolumuza devam edeceğiz."